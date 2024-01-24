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Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76

Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76

Заседание Совбеза ООН по катастрофе российского Ил-76 пройдет в пятницу. Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по упавшему в Белгородской области российскому самолету Ил-76 в среду днем, как просила Москва.

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Комментарии
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Константин Самарин
Чует кошка, чье сало сьела. Бандитская западная клика поддержки Хунты понимвет, что следы украинских преступлений всегда ведут на Запад. А отвечать за совместное преступление, уж очень кукловодам не хочется.
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