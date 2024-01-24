Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76

Заседание Совбеза ООН по катастрофе российского Ил-76 пройдет в пятницу. Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по упавшему в Белгородской области российскому самолету Ил-76 в среду днем, как просила Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии