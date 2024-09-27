Спутники США не нашли следов уничтожения истребителей F-16 на украинском аэродроме

Американские спутники-шпионы не обнаружили уничтоженные ВС РФ истребители F-16 ВСУ или термические аномалии, которые могли бы свидетельствовать о последствиях взрывов на украинском аэродроме Староконстантинов.
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