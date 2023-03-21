MeMo-Logic

143 подписчика

Свежие комментарии

  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...
  • Ингерман Ланская
    неужели сантехником?Иван Ургант получ...
  • Владимир Моргунов
    А В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭТИХ ГОЛУБЫХ ДЛЯ РОССИИ ????????? О КОМ ПЕЧАЛИТСЯ ДЕПУТАТ ГД ?????? ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ...В Госдуме назвали...

Реставратор Крюкова назвала причины «почернения» крестов в Киево-Печерской лавре

Реставратор Крюкова назвала причины «почернения» крестов в Киево-Печерской лавре

Причиной почернения позолоченных крестов и куполов может быть нарушение технологии золочения, считает руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы в Александро-Невской лавре, Ольга Крюкова .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх