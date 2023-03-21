Реставратор Крюкова назвала причины «почернения» крестов в Киево-Печерской лавре

Причиной почернения позолоченных крестов и куполов может быть нарушение технологии золочения, считает руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы в Александро-Невской лавре, Ольга Крюкова .
Причиной почернения позолоченных крестов и куполов может быть нарушение технологии золочения, считает руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы в Александро-Невской лавре, Ольга Крюкова .
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