В АТОР выразили надежду на восстановление турпотока с Китаем в мае

Соглашение между Россией и Китаем о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров спустя три года после перерыва снова действует, первые групповые туристы могут полететь в КНР в мае после согласования ряда технических моментов.
Соглашение между Россией и Китаем о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров спустя три года после перерыва снова действует, первые групповые туристы могут полететь в КНР в мае после согласования ряда технических моментов.
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