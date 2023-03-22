Парламентская газета

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В АТОР выразили надежду на восстановление турпотока с Китаем в мае

В АТОР выразили надежду на восстановление турпотока с Китаем в мае

Соглашение между Россией и Китаем о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров спустя три года после перерыва снова действует, первые групповые туристы могут полететь в КНР в мае после согласования ряда технических моментов.

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