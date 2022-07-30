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Сан-Хосе (WTA). Касаткина начнет матчем с Рыбакиной и может выйти на Кудерметову, Мугуруса сыграет с Джорджи

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Сан-Хосе, который пройдет на следующей неделе. Мария Саккари (1), Паула Бадоса (2), Онс Жабер (3) и Арина Соболенко (4) начнут со второго круга.

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