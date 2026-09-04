Кофеин, сахар и фастфуд могут поддерживать стрессовое состояние

Врач-диетолог Татьяна Залетова заявила, что кофеин, сахар, рафинированные углеводы, фастфуд и алкоголь способны усиливать тревожность.
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В Библии есть такой стих: «Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твоё, когда Бог благоволит к делам твоим». Екклесиаст, 9 глава — Библия — Синодальный перевод.
Умеренное употребление пищи и вина не навредит организму, так как всё это дары Бога.