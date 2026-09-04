360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Кофеин, сахар и фастфуд могут поддерживать стрессовое состояние

Кофеин, сахар и фастфуд могут поддерживать стрессовое состояние

Врач-диетолог Татьяна Залетова заявила, что кофеин, сахар, рафинированные углеводы, фастфуд и алкоголь способны усиливать тревожность.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sema
Sema

В Библии есть такой стих: «Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твоё, когда Бог благоволит к делам твоим». Екклесиаст, 9 глава — Библия — Синодальный перевод.
Умеренное употребление пищи и вина не навредит организму, так как всё это дары Бога.