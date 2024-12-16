В России начали продавать высокоранговые ёлочные шары. Одна штука от Bork стоит 36 тысяч рублей. Игрушка вручную изготовлена из майсенского фарфора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россиянки не рожают, потому что в стране «30 лет лепили общество потребления», считает глава Курганской области Шумков. Он предложил &laqu...
- Водитель Porshe выехала на тротуар и наехала на женщину с ребенком в Новой Москве, ребенок погиб, сообщает столичная прокуратура.
- ВВС Израиля атаковали военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщили РИА Новости местные источникиVideo: video_2024-12-15_22-27-28....
Свежие комментарии