Испанская актриса Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет

В возрасте 78 лет ушла из жизни легендарная испанская актриса Мариса Паредес. О кончине звезды сообщил пресс-офис Испанской академии кинематографических искусств и наук, президентом которой артистка была в период с 2000 по 2003 год.
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