Спасатели Севастополя эвакуировали пострадавших на Фиоленте

Прыжки с камней и скал на Фиоленте едва не обернулись трагедией.В районе мыса Фиолент спасателям пришлось выезжать на два вызова в течение короткого промежутка времени.
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