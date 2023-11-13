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Китай

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На юбилейном концерте в Пекине зачитано ответное письмо Си Цзиньпина президенту Филадельфийского оркестра М. Тарнопольскому

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Специальный концерт, посвященный 50-й годовщине визита Филадельфийского оркестра в Китай в 1973 году, состоялся в пятницу в Пекине, на котором также было зачитано ответное письмо председателя КНР Си Цзиньпина президенту и главному исполнительному директору оркестра Матиасу Тарнопольскому.

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