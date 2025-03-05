Лукашенко: Путин действует в интересах российского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу выразил убеждение, что российский лидер Владимир Путин руководствуется интересами своего народа, ставя их превыше всего.
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