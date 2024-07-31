Ночные удары! Самая мощная атака наших «Гераней» на Украину: целью стали аэродромы, базы наемников-летчиков

Главной целью стала столица, куда направили более 30 беспилотников. Воздушная тревога продолжалась 7 часов, дроны заходили волнами со всех сторон.
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