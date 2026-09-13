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ФедералПресс

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Политолог Кортунов объяснил виды на Украину экс-министра армии США Дрисколла

Политолог Кортунов объяснил виды на Украину экс-министра армии США Дрисколла

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Бывший министр армии США Дэн Дрисколл считает Украину полигоном для испытания военных технологий, этим и объясняется его поддержка страны 404.

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