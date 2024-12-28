Юра Борисов заявил, что съемки в Голливуде и России одинаковые

Актер Юра Борисов выступил на фестивале современной гик-культуры «Хомякон», где поделился своим опытом работы на западных киностудиях, подчеркнув, что съемочные процессы там мало чем отличаются от российских.
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