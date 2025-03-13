В Приднестровье начали конфисковывать автомобили за пьяное вождение 

В Приднестровском регионе начали конфисковывать автомобили за пьяное вождение. Как сообщил Следственный комитет (СК) непризнанной ПМР, в частности, у одного из жителей Бендер было конфисковано транспортное средство за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения.
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