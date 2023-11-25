54-летний москвич за рулём Lada Priora погиб в ДТП в Старожиловском районе

Напомним, ДТП случилось 24 ноября, примерно в 15:50 на 39-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск». По предварительным данным, 54-летний москвич за рулём Lada Priora врезался в грузовик «Патон» под управлением 54-летнего рязанца.