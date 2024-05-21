Россияне снизили досрочное погашение ипотеки до минимума c 2022 года

Сейчас жители РФ не торопятся погашать кредиты на жилье из-за высокой ключевой ставки и инфляции Досрочные погашения ипотеки в России упали до минимума за полтора года, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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