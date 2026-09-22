Покупатель билетов подал иск на 160 тысяч к организаторам концерта Канье Уэста

Житель Москвы подал иск к организаторам концерта Канье Уэста. Мужчина требует вернуть деньги за билеты и компенсировать дополнительные расходы.
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