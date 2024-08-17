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Жару до +38 градусов пообещал на выходных Роман Вильфанд

Жару до +38 градусов пообещал на выходных Роман Вильфанд

В некоторых регионах на выходных будет аномально жаркая погода.Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, спрогнозировал аномально жаркую погоду в ряде регионов России.

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