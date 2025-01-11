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Царьград

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Конфликт Польши и Украины: кто выйдет победителем в борьбе за Евросоюз?

Конфликт Польши и Украины: кто выйдет победителем в борьбе за Евросоюз?

Эксперт Владимир Оленченко анализирует конкурентные отношения между Польшей и Украиной в контексте Евросоюза, акцентируя внимание на исторических противоречиях и скептицизме Польши по поводу вступления Украины в ЕС.

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