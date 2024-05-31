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Вечерний Новосибирск

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  • Эльдар Алиев
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    Сволочь фермерская!Медведя-убийцу за...
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    Сам фермер и виноват,он осел.А медведь не виноват,что есть хочет.Для животных нет магазинов.Животных вообще беречь надо!Медведя-убийцу за...

Главным тренером хоккейной команды «Сибирские Снайперы» стал Юрий Кузнецов

Главным тренером хоккейной команды «Сибирские Снайперы» стал Юрий Кузнецов

Главным тренером команды стал Юрий Кузнецов, старшим тренером Денис Маскаленко, ассистентом главного тренера Владимир Первушин, тренером по вратарям Владислав Минигалиев и тренером по физподготовке Вадим Берестов.

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