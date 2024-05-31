Главным тренером хоккейной команды «Сибирские Снайперы» стал Юрий Кузнецов

Главным тренером команды стал Юрий Кузнецов, старшим тренером Денис Маскаленко, ассистентом главного тренера Владимир Первушин, тренером по вратарям Владислав Минигалиев и тренером по физподготовке Вадим Берестов.
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