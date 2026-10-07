Росстат: Россия по итогам 2025 года полностью обеспечила себя картофелем

Россия по итогам 2025 года вышла на полную самообеспеченность картофелем — показатель достиг 100,3%. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата, в 2024 году показатель составлял 92%.
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