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Росстат: Россия по итогам 2025 года полностью обеспечила себя картофелем

Росстат: Россия по итогам 2025 года полностью обеспечила себя картофелем

Россия по итогам 2025 года вышла на полную самообеспеченность картофелем — показатель достиг 100,3%. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата, в 2024 году показатель составлял 92%.

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