Панику по поводу засилья мигрантов искусственно разжигают в России

Вы совсем не понимаете русский язык или из той же кучи что и господин депусрат Олег Μaтвeйчeв утверждающий что проблемы не существует?

Проблема существует. Но она куда больше, чем думает Матвейчев и больше, чем думаете вы.

Alex Nемо

Я родился и вырос в Таджикистане. Именно поэтому в 90-е я и мне подобные были выдавлены из России. Чтобы мы не мешали делать то что вы сейчас видите, потому что мы прекрасно понимали что происходит. И вы мните что понимаете проблему лучше меня? Ну-ну..