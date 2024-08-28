Политнавигатор Уκpaинcκий ЦͶΠϹΟ и бpитaнcκaя paɜвeдκa иcκуccтвeннο paɜдувaют в Ροccии пaничecκиe нacтpοeния пο οтнοшeнию κ мигpaнтaм.
Панику по поводу засилья мигрантов искусственно разжигают в России
Комментарии
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Alex Nемо
Вы совсем не понимаете русский язык или из той же кучи что и господин депусрат Олег Μaтвeйчeв утверждающий что проблемы не существует?
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55 мин.
Дмитрий Бакланов
Проблема существует. Но она куда больше, чем думает Матвейчев и больше, чем думаете вы.
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52 мин.
Alex Nемо
Я родился и вырос в Таджикистане. Именно поэтому в 90-е я и мне подобные были выдавлены из России. Чтобы мы не мешали делать то что вы сейчас видите, потому что мы прекрасно понимали что происходит. И вы мните что понимаете проблему лучше меня? Ну-ну..
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12 мин.
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