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Артиллеристы помогают штурмовикам продвигаться вперед. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы помогают штурмовикам продвигаться вперед. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы прикрыли огнем наступающих в зоне спецоперации штурмовых подразделений, уничтожив опорный пункт ВСУ, оборудованный на окраине поселения, а также пункт управления беспилотниками неприятеля.

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