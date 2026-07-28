Артиллеристы помогают штурмовикам продвигаться вперед. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы прикрыли огнем наступающих в зоне спецоперации штурмовых подразделений, уничтожив опорный пункт ВСУ, оборудованный на окраине поселения, а также пункт управления беспилотниками неприятеля.
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