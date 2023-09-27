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Виралайф

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Соус «Сацебели» из слив для шашлычного сезона в кругу семьи

Соус «Сацебели» из слив для шашлычного сезона в кругу семьи

Когда речь заходит о спелой сливе, то она часто ассоциируется с шоколадными конфетами или вареньем. Дерево сливы, которое радует своими плодами летом, удивительным образом может стать поставщиком сырья для кисло-сладкого соуса сацебели.

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