Соус «Сацебели» из слив для шашлычного сезона в кругу семьи

Когда речь заходит о спелой сливе, то она часто ассоциируется с шоколадными конфетами или вареньем. Дерево сливы, которое радует своими плодами летом, удивительным образом может стать поставщиком сырья для кисло-сладкого соуса сацебели.
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