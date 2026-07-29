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ООН предупреждает мир об угрозе нового всплеска эпидемии ВИЧ

ООН предупреждает мир об угрозе нового всплеска эпидемии ВИЧ

Глобальная система борьбы с ВИЧ оказалась перед угрозой нового масштабного кризиса. Сокращение международного финансирования программ профилактики и лечения инфекции может привести к росту числа заражений и смертей, предупреждают специалисты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).

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