ООН предупреждает мир об угрозе нового всплеска эпидемии ВИЧ

Глобальная система борьбы с ВИЧ оказалась перед угрозой нового масштабного кризиса. Сокращение международного финансирования программ профилактики и лечения инфекции может привести к росту числа заражений и смертей, предупреждают специалисты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).