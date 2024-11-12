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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани дома на двух улицах остались без холодной воды

В Рязани дома на двух улицах остались без холодной воды

Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Холодной воды не будет до 17:00 на улице Ломоносова в доме № 9 корпус 1 и на улице Халтурина в домах №№ 7а (детский сад), 8, 9 и 10 (Центр реабилитации).

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