В Рязани дома на двух улицах остались без холодной воды

Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Холодной воды не будет до 17:00 на улице Ломоносова в доме № 9 корпус 1 и на улице Халтурина в домах №№ 7а (детский сад), 8, 9 и 10 (Центр реабилитации).