СК организовал проверку по факту гибели в Сочи мужчины при падении дерева

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасти его не удалось.Следственный отдел по Центральному району Сочи организовал проверку по факту гибели мужчины, тело которого было найдено под поваленным ветром деревом.
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