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Тульские новости

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Тула стала победителем в номинации «Город будущих поколений»

Тула стала победителем в номинации «Город будущих поколений»

Тула стала лучшей в номинации «Город будущих поколений», победители конкурса «Семейная столица России» объявлены в Кремле.

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