БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как были созданы «глаза и уши» Генштаба Красной армии

Как были созданы «глаза и уши» Генштаба Красной армии

Как были созданы «глаза и уши» Генштаба Красной Армии @ Федор Левшин/РИА Новости Tекст: Владимир Нагирняк Ровно 80 лет Генштаб Красной армии издал малоизвестный, но важнейший для хода боевых действий документ.

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