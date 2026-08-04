Баскова наградили орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени

Певец Николай Басков получил орден «За заслуги перед отечеством» IV степени. Указ о награждении артиста подписал президент Владимир Путин, документ разместили на официальном сайте публикования правовых актов.
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