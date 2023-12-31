Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу, — Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на заявление советника ОП Украины Михаила Подоляка об «ультиматуме России».
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