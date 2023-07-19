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В Пентагоне признали способность КНДР нанести ракетный удар по США

В Пентагоне признали способность КНДР нанести ракетный удар по США

Технические характеристики ракет КНДР позволяют наносить удары по американской территории. Об этом 18 июля заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

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