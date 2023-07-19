В Пентагоне признали способность КНДР нанести ракетный удар по США

Технические характеристики ракет КНДР позволяют наносить удары по американской территории. Об этом 18 июля заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
Технические характеристики ракет КНДР позволяют наносить удары по американской территории. Об этом 18 июля заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
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