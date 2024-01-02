Стали известны полуфинальные пары МЧМ по хоккею

В Швеции определились все полуфиналисты молодежного первенства мира по хоккею. В Гетеборге завершился четвертьфинальный матч молодежного первенства мира по хоккею, в котором Швеция встречалась со Швейцарией.
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