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Высокотехнологичные выскочки — «новый фокус Китая»

(Global Times) – Китай сосредоточится на высокотехнологичных отраслях для разработки новых экономических двигателей вместо того, чтобы полагаться на приток капитала во второй половине этого года – политическое направление, которое было обозначено на недавнем заседании Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), но также продемонстрировано сдвигом инвестиционного капитала от традиционных акций «голубых фишек», таких как Квайхоу Мутай, к … Сообщение Высокотехнологичные выскочки — «новый фокус Китая» появились сначала на Новостной портал PRC.

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