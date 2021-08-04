(Global Times) – Китай сосредоточится на высокотехнологичных отраслях для разработки новых экономических двигателей вместо того, чтобы полагаться на приток капитала во второй половине этого года – политическое направление, которое было обозначено на недавнем заседании Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), но также продемонстрировано сдвигом инвестиционного капитала от традиционных акций «голубых фишек», таких как Квайхоу Мутай, к … Сообщение Высокотехнологичные выскочки — «новый фокус Китая» появились сначала на Новостной портал PRC.