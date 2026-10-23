For years, the West has searched for a technological escape hatch from rare earths. Engineers have developed new motor designs, alternative magnet chemistries, and materials that reduce or even eliminate the need for some critical minerals.
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