Онемели руки и ноги, а любое движение — угроза: Хлебникова не выходит из дома из-за опасной болезни

Исполнительница Марина Хлебникова переживает не лучшее время из-за проблемы со здоровьем. Не так давно артистке был поставлен диагноз ревматоидный артрит, из-за которого кости человека становятся настолько хрупкими, что представляют угрозу постоянных травм, а в конечностях появляется чувство онемения.