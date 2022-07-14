Евролига представила расписание 1-го тура. «Эфес» сыграет с «Црвеной Звездой», «Барселона» с «Олимпиакосом»

Евролига представила расписание 1-го тура регулярного чемпионата нового сезона. Действующий чемпион «Анадолу Эфес» сыграет с «Црвеной Звездой», участники «Финала четырех» «Барселона» и «Олимпиакос» сойдутся в Испании.
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