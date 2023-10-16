Станцию метро «Заельцовская» отремонтируют в Новосибирске за 8,6 миллиона

Капитальный ремонт освещения метростанции «Заельцовская» проведут в Новосибирске. Муниципальное предприятие «Новосибирский метрополитен» объявило аукцион на капитальный ремонт освещения платформы метростанции «Заельцовская».
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