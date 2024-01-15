Научный сотрудник американского фонда: комбинированные атаки со стороны русских становятся всё более сложными В западной прессе анализируют массированные удары по объектам на территории Украины, нанесённые ВС РФ за последние несколько недель.
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