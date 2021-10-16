НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Вы думаете, нельзя посылать сыновей на войну и это правильно, но иногда это необходимо.США уже торгуются
  • Sergej Kostin
    Все верно сказал. Да обнуленному эти русские не нужны. Едрисне нужна дармовая рабсила из Средней Азии, а не русские, ...30 лет великому о...
  • Борисыч
    Вопрос был задан иной. Тут человек написал, что "нечего их жалеть сами виноваты, уехали из совка" Предполагаю, что он...30 лет великому о...

Камни, летящие из стеклянного дома

Камни, летящие из стеклянного дома

Нынешняя израильская военная стратегия, построенная на «священном праве» этой страны бомбить кого угодно по своему выбору, представляет, в свете современных реалий, бОльшую угрозу самому Израилю, чем его противникам Согласно сообщениям СМИ,  израильская авиация в очередной раз атаковала территорию Сирии: «Воздушной атаке подвергся завод по переработке фосфатов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Вернуться к статье
62
Обсудить
vasilij kostin
полностью согласен с автором.Израйль может и доиграться.
Natalija Osminina
Чего они, вообще, Иран возненавидели? Дружили же раньше.
Елена Филиппова
А чего,собственно, евреи так на Иран вызверились? Совсем нюх потеряли? И не дай Бог этим сынам Моисеевым случайно зацепить наших в Сирии...
Андрей Равдин
Девочки Наташа и Лена, а вы разве не знаете, что Иран во всеуслышание провозгласил одной из своих главных целей уничтожение государства Израиль? Так что вопрос надо ставить иначе: за что Иран так возненавидел Израиль? Казалось бы, ну, что им делить? Не знаю, однако, факт остаётся фактом. Согласен с тем, что Израиль совсем оборзел и с этим что-то надо делать.
Юрий Дмитриев
Только одни разговоры. Пока Израилю не дадут по рукам - беспредел будет и дальше творится. А по рукам бить евреев все боятся: "родители" (америкосы) вдруг ответят.
Алла Дубинина
Страна мелкая, а наглая от своих фантазий, уже необоснованных, что Америка им вдруг поможет. Израиль после Арабкой войны с ним, когда они оккупировали земли Палестины и тем что принудили Египет к миру, ненавидят все арабы .И уничтожение Израиля заложено в международной доктрине многих стран, но особенно- Ирана.

Картина дня

наверх