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Как влияет Венера в Овне на отношения до конца февраля и что нельзя делать в любви

Как влияет Венера в Овне на отношения до конца февраля и что нельзя делать в любви

Как влияет Венера в Овне на отношения до конца февраля и что нельзя делать в любви Алёна ЮрьеваС 4 февраля 2025 года Венера движется по знаку Овна, астрологически задавая тон смелости, решительности и даже воинственности в любовных делах.

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