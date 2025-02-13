Раскрыт механизм регенерации сердечной мышцы у новорожденных

Американские молекулярные биологи выяснили, что организм новорожденных часто справляется с различными дефектами в развитии сердечной мышцы благодаря особому классу иммунных клеток-макрофагов, способствующих регенерации тканей сердца.
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