В Великобритании уволили полицейского за интимную связь со школьницей

В Великобритании полицейского арестовали за секс с девочкой-подростком. Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, в полицию обратились родители школьницы и заявили, что их дочь состояла в отношениях с сотрудником правоохранительных органов.
В Великобритании полицейского арестовали за секс с девочкой-подростком. Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, в полицию обратились родители школьницы и заявили, что их дочь состояла в отношениях с сотрудником правоохранительных органов.
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