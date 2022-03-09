Происшествия

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Полицейские в Хабаровске раскрыли мошенничество в сфере предоставления строительных услуг

Сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий уголовного розыска УМВД России по г.

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