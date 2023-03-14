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Сеть магазинов женской одежды волгоградского бренда Noun запустят в Петербурге

Первая торговая точка в Северной столице займет 365 кв. метров на втором этаже ТРК «Европолис». Волгоградский производитель одежды Noun обзаведется собственной сетью магазинов в Северной столице.

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