Быть приезжей в Москве легче, чем «москвичкой» в провинции

Позитив для оптимистовОбществоБыть приезжей в Москве легче, чем «москвичкой» в провинции Юлия Рих Юлия Рих Я была для Москвы из понаехавших. Из тех борзых, амбициозных и голодных.Вернуться к статье232НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейПросто у москвички руки из жопы растут, она в провинции не приспособленная даже обслужить собственные потребности.Элина МорозоваА что, в провинции потребности какие то особенные, экзотические?)))Natalyнет не потребности особенные а из жопы у провинциалок ноги растут которыми они всё привыкли делать особенно левой ногой хорошо получается и огород копать и мужа бездельника ублажатьда и детей провинциалочка рожает исключительно левой пяткой выплевывая их как из пулемета пачками за гос. пособия на которые все дружно пьют и папаня и маманя и старшие отпрыски этой достойной семейки провинциалов- аборигенов села Гадюкино Мухосранского уезда.СергейА что умеет делать москвичка ? Только в вайбере ковыряться и на МТ мужиков хаять )) А ещё женщин не москвичек гнобить.Элина МорозоваА что в провинции надо уметь?))Natalyстранное место Москва заполненная какими то жуткими мутантами у всех 14 миллионов жителей руки из жопы растут, а может всё же у кого то и ноги от туда повырастали и он таки не мутант чудовище а человеком остался после кошмарного пребывания на этой аномальной территории" МОСКВА"?Элина МорозоваДействително. Тетки жопорукие, дядьки жопоногие.. А в Москву все едут и едут полноценные провинциалы.. Наперное, чтобы им там руки и ноги поотрывали и к опе прилепили)))Natalyдостали эти сказочники, которые всем заливают, что только в Москве из асфальта растут денежные деревья а на газонах из земли бьют фонтаны из булочек и колбаски, подходи и жри от пуза. не забудь под денежным деревом бутылочку с водочкой прихватить, которую Собянин для населения в 6-00ч. каждое утро раскладывает по поручению ПутинаСергейКак говорил рэпер Серёга: Москва это клоака, где хорошо зарабатывать деньги, но жить там нельзя.Элина МорозоваЯ тебя про провинцию спрашиваю.Чего там такое необыкновенное надо уметь? А про Морскву я и сама знаю))))Natalyтолько с возрастом порой доходит ценность поговорки :- " где родился там и пригодился и ещё одна: -" всяк кулик только своё болото хвалит". С возрастом мы начинаем ценить постоянство и привычность становимся консерваторами и противниками любых перемен всего нового неведомого, оно раздражает и создает дискомфорт во всём. а дома оно всё такое родное такое милое такое привычное по этому даже переезд из района в район одного мегаполиса уже просто стресс для человека и чувство невосполнимой утраты чего то очень ценного и важного такого родного такого близкого.Natalyхотя, нет нет , в Питере пожалуй самые лучшие невесты для гарных хлопчиков.В отдельных квартирах сидят в жуткой похоти недотраханные невесты 80+ лет с грёзами о секасе и мечтами о крепком жеребчике из дальних окраин.)))СергейСтарым клячам пора думать о вечном, а им всё секас подавай. Тем более крепкие жеребчики из дальних окраин, даже не посмотрят на Питерских кляч, даже с квартирой ))Natalyчего смотреть хватать старушку надо и под венец пока она дуба не врезала муженька законного без имущества наследного не оставила хитрая старбяка)))жениться нужно не раздумывая и шустро , а то ведь помрет любимая так и не дойдя до заветных дверей ЗАГСаСергейЖениться надо на молодой, умной, с красивой жопой и хорошими зубами кобыле. А толку жениться на беззубой выжившей из ума старой кляче.Михаил добрый маргиналУзбеки не брезгуют бабушками по этому и женятся,а потом все хата евошная))))Natalyвот ведь глупый ты глупый эо же какое счастье привалит только свадебный пир завершился ты сразу вдовец корече из праздника в праздник попадешь жнишек сплошные гулягулянки свадьбу играли порвали два баяна похороны справляли сломали две медных трубы не считая балалаек и флейт))))Владимир EвтушенкоВидно, что она и в своём г8ородке была ни богу свечка, ни чёрту кочерга.Владимир Eвтушенкогде родился там и пригодился" многажды повторяемая глупость. Если я в с еле родился, то мне и вуз не нужен?Михаил добрый маргиналБыть хорошо молодым тогда по уй где житьNatalyВидимо пока не сравняем жизнь провинциальных захолустей с бытом и жизнью мегаполиса не будет нам счастья. Ведь и правда отъезжаешь от Питера на пру сотен км и что???? ни дорог ни медицины ни паршивых магазинов кругом дикие леса болота топкие и поля поросшие ивняком на сотню км один житель - старуха древняя в убогой избушке развалюшке.Михаил добрый маргиналТак в маскве хорошо и им покуй на всю страну.))))Владимир EвтушенкоКакая изощрённая бредятина!И магазины есть в провинции, и больницы, и школы. Не нравится жить а РФ, дуйте в Европу.Комментировать
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