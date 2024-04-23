В России начались самосуды над мигрантами

Екатеринбуржец 37 раз ударил ножом мигранта-нелегала, отомстив за дочь Уралец убил мигранта, на которого пожаловалась его дочь Екатеринбуржец жестоко расправился с гражданином Таджикистана, который, предположительно, обидел его дочь-подростка.