Театр абсурда
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Театр абсурда

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В России начались самосуды над мигрантами

В России начались самосуды над мигрантами

Екатеринбуржец 37 раз ударил ножом мигранта-нелегала, отомстив за дочь Уралец убил мигранта, на которого пожаловалась его дочь Екатеринбуржец жестоко расправился с гражданином Таджикистана, который, предположительно, обидел его дочь-подростка.

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Комментарии
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Андрей
печально...но довели мигранты .И я бы убил за ребёнка.
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18 час.

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