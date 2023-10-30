ICAN: решение США о модернизации ядерных бомб B61 является безответственным

Глава ICAN Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелисса Парк заявила, что модернизация ядерных бомб B61 — безответственная эскалация, тем более, учитывая конфликты в Европе и на Ближнем Востоке.
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