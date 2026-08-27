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Аргументы и Факты

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Востоковед Кича: Иран хочет вытеснить США с Ближнего Востока

Востоковед Кича: Иран хочет вытеснить США с Ближнего Востока

Для Ирана военное противостояние с Израилем приобрело экзистенциальный характер, поэтому в конфликте с поддерживающими Тель-Авив США исламское государство ставит цель вытеснить американских военных с Ближнего Востока, заявила востоковед и автор книг о культуре и политике Ближнего Востока Мария Кича.

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