Востоковед Кича: Иран хочет вытеснить США с Ближнего Востока

Для Ирана военное противостояние с Израилем приобрело экзистенциальный характер, поэтому в конфликте с поддерживающими Тель-Авив США исламское государство ставит цель вытеснить американских военных с Ближнего Востока, заявила востоковед и автор книг о культуре и политике Ближнего Востока Мария Кича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии